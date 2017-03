premium

Shell verkoopt teerzandprojecten in Canada

19 min geleden

DEN HAAG (AFN) - Shell verkoopt voor in totaal 8,5 miljard dollar (8,1 miljard euro) aan teerzandprojecten in Canada. Aan de andere kant investeert het olieconcern 1,25 miljard dollar in de aankoop van een belang in oliebedrijf Marathon Oil Canada. Per saldo leveren de deals Shell 7,25 miljard dollar op, meldde het Nederlands-Britse concern donderdag.