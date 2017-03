premium

'Oliemarkt worstelt nog met oude voorraden'

PARIJS (AFN) - De internationale oliemarkt is nog bezig de overvloed aan olie te verwerken die in het najaar van 2016 de markt overspoelde. Daarom is het niet verwonderlijk dat de voorraden in sommige landen blijven toenemen, ondanks de productieverlaging die de OPEC en een aantal andere landen medio december overeenkwamen. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een woensdag gepubliceerd rapport.