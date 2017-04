premium

Meer olieboorplatformen in bedrijf in VS

25 min geleden

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse oliesector laat herstel zien van de moeilijke marktomstandigheden in de afgelopen jaren. Het aantal actieve olieboorplatformen in de Verenigde Staten is inmiddels gestegen naar het hoogste niveau in twee jaar. Dat meldde oliedienstverleningsbedrijf Baker Hughes.