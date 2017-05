Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Olieprijs zakt verder

49 min geleden

LONDEN (AFN) - De olieprijs ging vrijdag verder omlaag. De oliemarkt staat onder druk door berichten over de export van de OPEC-landen die minder sterk daalt dan verwacht en door een toenemende productie in de VS.