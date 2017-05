De groep Follow This brengt zijn aangepaste Resolutie 21, die oliemaatschappijen oproept zich actiever in te zetten voor de overgang van olie en gas naar duurzame energie, bij alle olieconcerns in stemming.

Bij de eerst inbreng van dit voorstel kreeg Follow This rond 2% van alle Shell-aandeelhouders achter zich. Op aandringen van een aantal pensioenfondsen is de resolutie-tekst in werking verbreed.

Contraproductief

Volgens Follow This steunt nu een meerderheid van de aandeelhouders de doelstellingen, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Shell blijft tegen. Het noemt de motie contraproductief. Door zich al vroeg vast te leggen op concrete doelen, zou het energieconcern zichzelf vastzetten bij de overgang.

Shell zegt bij die overgang voor gas, met minder uitstoot van CO2 en steenkoolgebruik, te kiezen.

Dinsdag vergadert Shell, op 31 mei komen aandeelhouders van Exxon Mobil bijeen.