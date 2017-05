Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Olieprijs keldert op OPEC-besluit

21 min geleden

WENEN (AFN) - OPEC heeft donderdag bij haar vergadering in Wenen de productieverlaging opgerekt met negen maanden. In reactie ging olie 3,5% omlaag, tot onder $50 per vat.