Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Rosneft gokt op groei in Midden-Oosten

57 min geleden

MOSKOU (AFN) - Het Russische olie- en gasconcern Rosneft mikt op verdere groei in het Midden-Oosten. De energiereus maakte bekend meerdere contracten te hebben in de Koerdische regio in Irak.