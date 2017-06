Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Shell: business as usual in Qatar

47 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Olie- en gasreus Shell ondervindt vooralsnog geen hinder bij zijn activiteiten in Qatar door de diplomatieke spanningen in het Midden-Oosten tussen de Golfstaat enerzijds en een zevental andere landen anderzijds. Dat meldde Shell woensdag in een verklaring.