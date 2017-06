premium

Olieproductie OPEC omhoog in mei

28 min geleden

WENEN (AFN) - De productie van oliekartel OPEC is in mei gestegen door een hogere productie in Libië en Nigeria die een daling bij andere leden van de OPEC tenietdeed. Uit dinsdag gepubliceerde cijfers bleek dat de productie van de OPEC vorige maand uitkwam op 32,1 miljoen vaten per dag, tegen 31,8 miljoen vaten in april.