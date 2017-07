Mogelijk worden deze week al de banken aangesteld die de beursgang van het onderdeel moeten begeleiden, aldus de bronnen. De tank- en servicedivisie zou daarbij een notering krijgen op de beurs in Abu Dhabi.

Adnoc is verantwoordelijk voor het grootste deel van de olieproductie van de VAE. Eerder sprak het bedrijf al over een verkoop van een minderheidsbelang van sommige onderdelen. Dit is volgens het concern nodig om groei aan te jagen en activiteiten uit te breiden.