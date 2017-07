Shell gaat meer banen schrappen in Nederland

De zegsman wilde geen concrete cijfers geven, maar zei wel dat de bonden en ondernemingsraad zijn geïnformeerd over het plan. Het banenverlies treft de divisie Projects & Technology die zich bezighoudt met projectontwikkeling. Het onderdeel heeft locaties in Rijswijk en Amsterdam. Bij het onderdeel vindt een wereldwijde reorganisatie plaats die dus ook Nederland treft.

Vorig jaar nam Shell al afscheid van honderden medewerkers in Nederland in verband met een wereldwijde herstructurering waarbij ruim 10.000 arbeidsplaatsen kwamen te vervallen. Shell heeft op dit moment circa 10.000 werknemers in dienst in Nederland.