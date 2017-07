Statoil leeft verder op door herstel prijzen

Beursagenda donderdag



07:00-08:00

Halfjaarcijfers Aalberts, Arcadis, Besi, Galapagos, Pharming, Relx, Shell



09:00

Rechtszaak Elliott tegen AkzoNobel



13:00-14:00

VS: Kwartaalcijfers Altria, Bristol-Myers, Comcast, ConocoPhillips, Dow Chemical, Mattel, Procter & Gamble, Twitter, UPS, Verizon



14:30

VS: Werkloosheid, orders duurzame goederen br/>

22:30

VS: Kwartaalcijfers Altice, Amazon.com, Intel, Starbucks