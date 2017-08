Gazprom voelt koersval roebel

Het Russische staatsbedrijf hield onder de streep bijna 48 miljard roebel (739 miljoen euro) over, tegen 245 miljard roebel in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee presteerde Gazprom overigens wel iets beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Marktvorsers hadden al rekening gehouden met de ongunstige wisselkoerseffecten. De roebel zakte tussen april en juni zo'n 11 procent in waarde ten opzichte van de euro. De opbrengsten van de energiegigant dikten verder met bijna 5 procent aan, tot bijna 1,4 biljoen roebel.