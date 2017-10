Het Braziliaanse conglomeraat Cosan was al meerderheidsaandeelhouder van Comgás, met ruim 64 procent. Shell zal zijn bijna 22 miljoen aandelen inruilen voor aandelen Cosan plus contanten. De deal wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond.

Comgás is actief in de staat São Paulo en heeft meer dan 1,7 miljoen klanten. Het is de grootste gasdistributeur van Brazilië. Shell blijft overigens op andere vlakken nog wel actief in het Zuid-Amerikaanse land.