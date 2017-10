Shell verkoopt belangen in Noorwegen

Het belang in Polarled gaat naar CapeOmega, dat in handen is van investeerder HitecVision. Shell doet verder ook 3 procent van zijn belang van 15 procent in Nyhamna over aan CapeOmega. Naar verwachting zal de transactie nog dit jaar worden afgerond, afhankelijk van goedkeuring van autoriteiten. De verkoop maakt deel uit van het desinvesteringsprogramma van Shell.