Olieprijzen in de lift door onrust Iran

Gisteren, 22:00

NEW YORK (AFN) - De olieprijzen zijn woensdag gestegen tot de hoogste niveaus in zo'n tweeënhalf jaar door de aanhoudende onrust in Iran. Het land heeft inmiddels zijn Revolutionaire Garde ingezet in een poging om de protesten in te dammen. Een en ander lijkt zijn weerslag te hebben op het sentiment op de oliemarkt.