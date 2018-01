Shell neemt belang in zonne-energiebedrijf VS

Hoeveel Shell precies betaalt voor de deelneming hangt nog af van de mate waarin aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook zijn er afspraken gemaakt die Shell de mogelijkheid geven om zijn belang in Silicon Ranch na 2021 verder op te voeren. Shell rekent erop deze deal ergens in het eerste kwartaal van dit jaar af te ronden.

Shell investeert de laatste tijd vaker in zonne-energie. Zo werd eind vorig jaar een investering gemeld in het Nederlandse bedrijf SolarNow, dat met zonne-energiesystemen actief is in Oost-Afrika.