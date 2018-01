Shell verwerpt beschuldigingen

Volgens Shell is de NAM financieel gezond en in staat aan al haar verplichtingen te voldoen. ,,Natuurlijk zijn er scenario’s denkbaar waarin extra maatregelen nodig zijn. Shell Nederland zal zich inzetten om NAM ook op termijn financieel gezond te houden", zegt een woordvoerder.

Meest Bekeken Video's

Het bericht van Trouw draait om de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring, die Shell vorig jaar blijkt te hebben ingetrokken. Maar volgens Shell is dat een logische gang van zaken. De verklaring was een soort garantie voor leveranciers aangaande de financiële situatie van de NAM en had geen betrekking op de schadeafhandeling van de NAM. Nu de dochteronderneming voor het eerst een eigen jaarrekening heeft gepubliceerd, is die 403-verklaring niet meer nodig, aldus de woordvoerder van Shell.

Het ministerie van Economische Zaken laat via een woordvoerder weten dat de NAM als vergunninghouder aansprakelijk is voor de mijnbouwschade. ,,Minister Wiebes is op dit moment in gesprek met Shell en ExxonMobil, de aandeelhouders van NAM. Daarin zal hij aan de orde stellen dat ook voor de langere termijn NAM voldoende middelen beschikbaar dient te houden om toekomstige schade te vergoeden."