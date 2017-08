Definitieve schikking SBM in Yme-dossier

Het genoemde bedrag was hoger dan de 247 miljoen dollar die SBM in juli meldde. Ton betrof het een regeling met 73,6 procent van de verzekeraars. Details over de deal zijn vertrouwelijk en en werden om die reden niet gemeld.

SBM had een paar jaar geleden al een een claim van meer dan een miljard dollar bij zijn verzekeraars neergelegd vanwege het Noorse probleemproject Yme, dat SBM bouwde voor het Canadese Talisman Energy. Met het geld wilde SBM onder meer de mislukte bouwwerkzaamheden dekken. Eerder schreef de dienstverlener aan de olie- en gasindustrie al honderden miljoenen dollars af op het Yme-project.

SBM heeft nog vorderingen uitstaan tegen overige verzekeraars. Daarbij staat voor oktober 2018 ook een rechtszaak gepland.