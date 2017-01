Nederlands Sif levert palen groot windpark

Sif levert de palen voor in totaal 44 windturbines en die voor het transformatorstation op zee. Hoofdaannemer van het project is baggeraar Van Oord, energiebedrijf Eneco behoort tot de opdrachtgevers. De daadwerkelijke bouw begint naar verwachting in 2018. Tegen die tijd moet Sif klaar zijn met de productie van de palen. Die staat voor de tweede helft van dit jaar en het eerste kwartaal van 2018 op de planning.

Bij het project werkt het Roermondse bedrijf samen met branchegenoot Smulders. Die levert de verbindingsstukken tussen de funderingspalen van Sif en de turbines van de Deense fabrikant Vestas. De holle palen wegen bij elkaar zo'n 40.000 ton. De verbindingsstukken zijn goed voor nog eens 10.000 ton.

Het windpark, het grootste in zijn soort van België, komt 23 kilometer voor de kust bij Zeebrugge te liggen en krijgt een maximale capaciteit van 370 megawatt. Dat is genoeg om 400.000 huishoudens van stroom te voorzien. De totale investeringssom bedraagt zo'n 1,2 miljard euro.