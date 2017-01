premium

'Nieuwe faciliteit Sif maakt indruk'

47 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe faciliteit van funderingsspecialist Sif in Rotterdam heeft indruk gemaakt op analisten van ING. De ,,top-notch" locatie valt bij de marktvorsers niet alleen in de smaak door de omvang, maar ook qua efficiëntie lijkt Sif met zijn productielocatie in de Rotterdamse haven slagen te kunnen gaan maken. Dat schrijft ING dinsdag in een rapport, waarin het koersdoel voor het aandeel Sif flink werd opgeschroefd.