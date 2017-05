Funderingsbouwer Sif ziet resultaat licht stijgen

De ebitda klom met 1,7 procent tot 17,6 miljoen euro. Volgens Sif hadden in de eerste twee maanden van dit jaar onderhoudswerkzaamheden en opstart- en trainingskosten een impact op het resultaat, maar draaide in maart alles weer op volle toeren. De omzet zoals Sif die rapporteert ging met ruim een vijfde omhoog tot 37,5 miljoen euro.

Voor heel 2017 rekent Sif op een ebitda die niet wezenlijk zal afwijken van 2016. Vorig jaar werd een genormaliseerd resultaat van 65,4 miljoen euro behaald.

Orderboek

Volgens het in 'monopiles' voor offshore windmolens gespecialiseerde bedrijf ligt het orderboek voor 2017 op een gewicht van 210 kiloton, wat betekent dat de bezetting op een hoog niveau zal liggen. Sif is bezig op de capaciteit op te voeren tot 300 kiloton met een nieuwe productielijn in Rotterdam en uitbreiding in Roermond. Voor 2018 ligt het orderboek op 97 kiloton.

De nettoschuld van Sif klom van 42 miljoen aan het einde van 2016 naar 48 miljoen euro aan het einde van maart. Het bedrijf gaf aan voor dit jaar kapitaalinvesteringen te gaan doen van 25 tot 30 miljoen euro.

Sif liet verder weten dat de langetermijnverwachtingen voor de Europese offshore-windmarkt gezond blijven met meer dan 5 procent aan jaarlijkse groei tot en met 2025.