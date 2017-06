premium

'Definitief contract windpark goed voor Sif'

28 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - De opdracht die Sif maandagochtend bekendmaakte is goed nieuws, maar kan niet echt een verrassing worden genoemd. De specialist in offshorefunderingen had de klus eerder al opgenomen in een lijst van contracten waarover exclusief werd onderhandeld, schrijft analist Tijs Hollestelle van ING maandag in een commentaar.