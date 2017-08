premium

Sif snijdt in winstprognose

26 min geleden

ROERMOND (AFN) - Funderingsbouwer Sif heeft voor nieuwe productiefaciliteiten in Rotterdam meer kosten moeten maken dan verwacht. Daardoor is het bedrijfsresultaat (ebitda) in het eerste halfjaar met bijna een tiende gezakt in vergelijking met een jaar eerder. Ook heeft het beursgenoteerde bedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar verlaagd.