Analisten rekenden op een omzet van $158 en een verlies van $0,21 per aandeel. In de nabeurshandel zakte Snap met 20% tot $18,40.

Daarmee is de koers nagenoeg terug bij af. Snap ging begin maart voor $17 naar de beurs. Wie destijds aandelen wist te bemachtigen, was spekkoper aangezien de koers in de eerste paar handelsdagen naar ruim $29 doorschoot.