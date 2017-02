Value8 kleiner in SnowWorld

Value8 heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 12,76 procent in SnowWorld. Dat was bij een eerdere melding nog 20,07 procent, zo valt op te maken uit de registers van de toezichthouder.

Verder bleek uit de meldingen bij de AFM dat Axxion een kapitaalbelang en stemrecht in SnowWorld bezit van 3,30 procent, en dat Alychlo 9,57 procent van de aandelen bezit. Van deze partijen zijn geen eerdere belangen in SnowWorld terug te vinden in de registers van de AFM. Alychlo is het investeringsvehikel van de Belgische miljardair Marc Coucke.

Value8 liet weten dat de belegging in SnowWorld een rendement van circa 50 procent heeft opgeleverd, zonder een concreet bedrag te noemen. De investeerder gaf verder aan de opbrengst te gebruiken voor nieuwe investeringen.