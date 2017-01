Van Mossel koopt vijf vestigingen Care

Care stond al sinds vorig jaar te koop. Het bedrijf was met meer dan vijftig vestigingen een van de grootste autoschadebedrijven van Nederland. De afgelopen jaren werd echter een miljoenenverlies geleden. Volgens Van Mossel heeft Rabobank, om een lening veilig te stellen, de onderneming geherstructureerd om vervolgens door te verkopen.

Eerder op de dag werd al bekend dat een groot deel van de overige Care-vestigingen in handen komt van branchegenoot Schadenet. Hoe die overname precies tot stand komt, en welke vestigingen er wel of niet bij zijn betrokken, is nog onduidelijk. Volgens Schadenet kan waarschijnlijk een groot deel van de werkgelegenheid behouden blijven.