Beursagenda donderdag



07:00

Start bijeenkomst centrale bankiers in Jackson Hole (+ 25 en 26-08)



07:00-08:00

Resultaten Bam, Intertrust, Sif Group, Novisource



11:00

VK: Economische groei



15:00

VS: Wekelijkse werkloosheidsaanvragen



16:00

VS: Bestaande huizenverkopen



17:45

Resultaten Koninklijke Brill