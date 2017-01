'Kans op hoger bod Mediahuis op TMG'

John de Mol is bereid 5,90 euro per aandeel op tafel te leggen. Daarmee overtreft hij het bod van 5,25 euro per aandeel dat Mediahuis en VP Exploitatie vorige maand aankondigden. De ondernemer heeft al een strategisch belang van ruim 20 procent, en gaf aan een verkoop daarvan geen optie te vinden. Talpa werkt samen met TMG op radiogebied.

KBC handhaaft zijn hold-advies voor TMG en schroeft het koersdoel op van 5,25 naar 5,90 euro. Het aandeel TMG noteerde maandagochtend rond 10.00 uur 1,4 procent in de plus op 5,89 euro.