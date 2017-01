'Voorlopig geen hoger bod Mediahuis op TMG'

Over het tegenbod van €5,90 door John De Mol nadat Mediahuis eerder met €5,25 op de proppen kwam, laat Leysen zich niet uit. ,,Het is in de eerste plaats aan TMG om te bepalen wat het ervan vindt."

Wel gaat hij uitgebreid in op de vraag waarom zoveel Vlaamse uitgevers naar Nederland uitbreiden.

Hij benadrukt dat de krantenmarkt niet groeit en de advertentiemarkt door nieuwe concurrenten zoals Facebook onder druk staat. Schaalgrootte is in zijn ogen zodoende essentieel.

De angst dat de overname de pluriformiteit van het medialandschap zal schaden, is volgens hem niet terecht. ,,We gaan in NRC (dat al onderdeel is van Mediahuis, red.) geen artikelen uit De Telegraaf plaatsen, of omgekeerd.

Ook laat hij weten te blijven drukken in Nederland en in België. ,,Wel kunnen wij besparen door de investeringen in onder meer digitale platformen over een grotere groep te spreiden."