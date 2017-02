'Topmanagers steunen bod De Mol op TMG'

De managers zien meer in de plannen van de tv-producent dan in die van de Vlaamse dagbladuitgever Mediahuis. Er is beide partijen veel aan gelegen de TMG-medewerkers mee te krijgen in hun poging om het mediabedrijf over te nemen. ,,Als het personeel er niet achter staat kunnen we wel inpakken", zo klinkt het volgens het FD bij een van de betrokken partijen.

De Mol kondigde eerder op maandag aan zijn overnamebod op (TMG) door te zetten ook nu Mediahuis samen met grootaandeelhouder Van Puijenbroek een hoger bod op tafel legde. Mediahuis en VP Exploitatie beschikken naar eigen zeggen over bijna 60 procent van de aandelen TMG. Talpa heeft 20 procent van de stukken TMG in handen.