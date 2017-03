Mediahuis: hoger bod De Mol verandert niets

,,Mediahuis en VP Exploitatie zullen hun aandelen in TMG zoals eerder gezegd niet verkopen'', stellen de partjen in een verklaring. Samen beschikken zij over een meerderheid van ruim 59 procent van de aandelen. Daarom is hun bod ,,het enige dat zekerheid heeft op slagen''. De Mol heeft via zijn bedrijf Talpa een belang van 21 procent.

In de verklaring doen Mediahuis en VP Exploitatie opnieuw een oproep aan De Mol om een ,,constructieve dialoog'' aan te gaan. ,,Het is van het grootste belang van TMG, haar redacties, overige medewerkers en andere betrokkenen dat er nu rust en duidelijkheid ontstaat'', vinden zij.