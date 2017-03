De Mol weer groter in TMG

Dat bleek woensdag. Talpa kocht de certificaten van aandelen tegen een volumegewogen gemiddelde prijs van 6,50 euro. De hoogste prijs betaalt per certificaat, in een transactie op 8 maart, was ook 6,50 euro.

Talpa is in een overnamestrijd verwikkeld met het Belgische Mediahuis om TMG. Talpa verhoogde onlangs zijn bod op TMG tot 6,50 euro per aandeel. Mediahuis en VP Expoitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, bieden 6 euro per aandeel en hebben het biedingsbericht voor de overname woensdag formeel bij de toezichthouder ingediend.