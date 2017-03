TMG-directeur De Wit vertrekt

Eerder meldde het Financieele Dagblad al op basis van ingewijden rond de zaak dat De Wit TMG zou verlaten. De Wit had zich eerder in een interview met de zakenkrant kritisch uitgelaten over de beoogde overname van TMG door het Belgische Mediahuis. De Wit, die zei te spreken namens een groep van dertig managers en specialisten, stelde dat TMG niet zit te wachten op verdere dagbladconsolidatie.

Volgens TMG was in een eerder aangekondigde reorganisatie al besloten dat de functie van directeur Landelijke Media zou komen te vervallen, waarna De Wit mogelijk een nieuwe directiefunctie zou krijgen in het nieuwe kernbedrijf van TMG.

,,De Wit heeft echter besloten een uitdaging te aanvaarden buiten TMG. In goed overleg met de raad van commissarissen is besloten dat hij daarom zijn functie als algemeen directeur zal neerleggen. Hij hoopt op deze wijze bij te dragen aan een verdere de-escalatie van de interne spanningen'', aldus TMG.