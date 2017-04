De Mol koopt weer aandelen TMG

Beursagenda maandag



00:50

Japan: Tankanrapport (verschijnt elk kwartaal en geeft inzicht in het ondernemersvertrouwen)



02:30

Japan: Inkoopmanagersindex industrie



09:00

Nederland: Inkoopmanagersindex industrie



10:00

EU: Inkoopmanagersindex industrie



11:00

EU: Bouwaanvragen (vierde kwartaal 2016, producentenprijzen, werkloosheid (februari)



15:45

VS: Inkoopmanagersindex industrie



20:00

VS: Autoverkopen