De Vereniging van Effecten Bezitters (VEB) en Cantor Holding hebben hun verzoek tot een onderzoek ingetrokken. Zaterdag had John de Mol’s Talpa dat al gedaan.

Cantor, VEB en Talpa meldden zich in maart bij de Ondernenemingskamer. Zij waren ontevreden over het besluit van TMG om exclusief met Mediahuis en VP Exploitatie over een overname te onderhandelen en hun bod te steunen.

De zitting leverde de TMG-aandeelhouders geen succes op: alle verzoeken om onmiddellijke voorzieningen werden afgewezen. Alleen het verzoek om een onderzoek werd aangehouden. Ook dat is nu van de baan.

Maandag werd voor het eerst in maanden levendig in het aandeel TMG gehandeld. Aan het eind van de dag waren ruim 231.000 stukken van hand tot hand gegaan, goed voor zo’n 0,5% van het totale volume. De verwachting is dat John de Mol hiervoor verantwoordelijk was.