Talpa koopt weer aandelen TMG

Talpa beschikt nu over een belang van 29,16 procent in TMG. Dat was eerder 28,70 procent. De laatste pluk aandelen die De Mol kocht, bedroeg 212.085 certificaten TMG voor een gemiddelde prijs van 6,497 euro per stuk.

Om TMG is al een aantal maanden een overnamestrijd aan de gang. Talpa is nog steeds van plan om het openbaar bod op TMG, van 6,50 euro per aandeel, door te zetten, ook al lijkt de kans dat De Mol het mediabedrijf nog in handen krijgt gering.

Verzoek

Dit weekend trok Talpa het verzoek bij de Ondernemingskamer in om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken bij TMG.

Het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf stemde eerder al in met een overnamebod van het Vlaamse krantenbedrijf Mediahuis en zijn huidige grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek van 6 euro per aandeel.