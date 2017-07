Beursagenda dinsdag



10:30

VK: Inflatie



11:00

Duitsland: ZEW Indicator



13:30

VS: Kwartaalcijfers Goldman Sachs, Johnson & Johnson



14:30

VS: Import- en exportprijzen



16:00

VS: Vertrouwen van huizenbouwers



22:10

VS: Kwartaalcijfers IBM