Investeerders TMG akkoord met verkoop Keesing

Eerder werd al overeenstemming bereikt met investeerder Ergon over de verkoop. De netto-opbrengsten uit de transactie van zo'n 130 miljoen euro worden zoals eerder gemeld gebruikt om kredietfaciliteiten bij de banken volledig af te lossen.

Bij Keesing keert oud-directeur Philip Alberdingk Thijm terug op het oude nest. Hij was van juni 2014 tot januari van dit jaar al directeur bij Keesing. Destijds werd geen reden van de breuk bekendgemaakt.

Volgens De Telegraaf was er een verschil van inzicht over de te volgen strategie. TMG zou het niet eens zijn geweest met Alberdingk Thijm over zijn fusie- en overnameplannen, maar Keesing zou van de nieuwe eigenaar alsnog op het overnamepad mogen.