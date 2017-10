Persgroep krijgt VTM geheel in handen

Roularta verkoopt zijn belang van 50 procent in Medialaan aan De Persgroep voor 217,5 miljoen euro. Daarnaast doet De Persgroep zijn belang van 50 procent in Mediafin, de uitgever van de zakenkranten De Tijd en L'Echo, over aan Roularta. De andere helft van Mediafin is in handen van de Belgische mediagroep Rossel, de uitgever van onder meer Le Soir en Sud Presse.

De Persgroep en Roularta bezaten sinds 1998 ieder de helft van Medialaan. Door de deal zullen de kranten Het Laatste Nieuws en De Morgen, tijdschriften als Humo, Dag Allemaal en Story en de radio- en televisiegroep boven VTM nu één eigenaar krijgen.