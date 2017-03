Lagere resultaten voor TKH

De nettowinst, exclusief bijzondere baten en lasten, zakte met 5,6 procent tot 94,4 miljoen euro. TKH had een bandbreedte uitgesproken voor een winst van 88 miljoen tot 93 miljoen euro. De omzet ging vorig jaar met 2,5 procent omlaag tot ruim 1,3 miljard euro. Daarbij was sprake van een autonome omzetdaling met 0,8 procent als gevolg van een moeilijke eerste negen maanden. In het vierde kwartaal trok de omzet echter weer duidelijk aan.

TKH wil over 2015 een dividend uitkeren van 1,10 euro per aandeel, gelijk aan de winstuitkering van 2015. Het bedrijf verklaarde positief naar de toekomst te kijken en te verwachten dat de omzet de komende drie tot vijf jaar met 300 miljoen tot 500 miljoen euro kan groeien.

Winstprognose

De onderneming gaf verder aan een betere uitgangspositie voor groei te zien in 2017 ten opzichte van een jaar eerder en dat de groei vanaf 2018 zal materialiseren. Verder zal TKH zoals gebruikelijk bij de halfjaarcijfers in augustus een concrete winstprognose voor het gehele jaar uitspreken.

TKH meldde verder dat president-commissaris Herman Hazewinkel vanaf begin mei zal worden opgevolgd door Antoon De Proft.