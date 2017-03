Verder wijst KBC op de sterke orderintake bij bandenbouw die een solide basis biedt voor de komende tijd. TKH liet zich positief uit over de groei in de toekomst.

KBC heeft een buy-advies voor het aandeel TKH, dat dinsdag omstreeks 09.20 uur de sterkste stijger was in de MidKap met een plus van 4,4 procent op 40,71 euro.