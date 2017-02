Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Minder omzet voor horlogebedrijf Fitbit

51 min geleden

SAN FRANCISCO (AFN) - Fitbit had afgelopen kwartaal last van tegenvallende verkopen in de feestperiode. De maker van fitnesshorloges en andersoortige polsbandjes waarmee activiteiten kunnen worden gemeten zag zijn omzet mede hierdoor teruglopen. Daarbij schreef de onderneming verlies.