TomTom en Qualcomm samen in slimme auto's

46 min geleden

BARCELONA (AFN) - TomTom gaat gebruikmaken van nieuwe chips van chipgigant Qualcomm in zijn systeem voor kaarten voor zelfrijdende auto's. De bedrijven maakten de samenwerking maandag bekend op technologiebeurs MWC in Barcelona, zonder op financiële details in te gaan.