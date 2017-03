premium

TomTom zoekt partners in verkeerssystemen

25 min geleden

AMSTERDAM (AFN) - Om relevant te blijven in een tijd waarin het gebruik van navigatiekastjes in de auto sterk afneemt, zet TomTom in op een rol als leverancier van technologie voor verkeerssystemen. Daarvoor zoekt het bedrijf nieuwe samenwerkingspartners, zegt mede-oprichter en bestuursvoorzitter Harold Goddijn in een dinsdag gepubliceerd interview met Bloomberg.