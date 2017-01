'Omzetgroei Unilever zwakt af'

De analisten voorzien in doorsnee een onderliggende omzetstijging van 2,8 procent voor Unilever in het vierde kwartaal. In het derde kwartaal werd nog een plus van 3,2 procent geboekt, terwijl de eerste negen maanden van vorig jaar een onderliggende groei van 4,2 procent opleverden.

De omzet van Unilever kwam vorig kwartaal naar verwachting uit op 13,2 miljard euro. Dat zou 2,2 procent hoger zijn dan een jaar eerder. De jaaromzet zakte volgens de analisten met bijna 1 procent, naar 52,8 miljard euro. De onderliggende omzetgroei over 2016 kwam daarbij volgens de Unilever-watchers uit op 3,9 procent. De winst per aandeel steeg naar schatting met 5 eurocent, naar 1,87 euro.

Unilever deed het in de eerste negen maanden van 2016 naar eigen zeggen beter dan de markt. Het concern hield bij de presentatie van de resutaten van het derde kwartaal vast aan de verwachting dat het in heel 2016 een sterkere groei zou boeken dan concurrenten.