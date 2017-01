'Verkopen Unilever vallen tegen'

Unilever boekte vorig kwartaal een onderliggende omzetgroei van 2,2 procent, waar analisten in doorsnee rekenden op een plus van 2,6 procent. De groei was bovendien aanzienlijk zwakker dan in de voorgaande maanden en Unilever waarschuwde dat die lijn dit kwartaal doorzet. Pas in de loop van 2017 voorziet het concern weer herstel. De winstmarge ging volgens ING wel met 10 basispunten meer vooruit dan in de markt werd verwacht.

ING handhaafde zijn koop-advies voor het aandeel Unilever. Op het Damrak zakte Unilever donderdag in het eerste handelsuur bijna 4 procent naar 37,81 euro. Daarmee trok de zwaargewicht de AEX omlaag. De hoofdgraadmeter van het Damrak, waarin verder nauwelijks verliezers waren te vinden, stond na bijna een uur handel 0,1 procent in de min.