'Druk op Unilever neemt toe'

Unilever verhoogde woensdag zijn verwachting voor de operationele marges dit jaar. Ook gaat het was- en voedingsmiddelenconcern het eerder ingezette kostenbesparingsprogramma versneld doorvoeren. Bij ING hadden ze al langer geloof in ,,significante besparingen" bij het concern. Volgens de bank is daar ook genoeg ruimte voor.

De toenaderingspoging van Kraft Heinz bevestigt volgens de bank dat er meer in het vat zit bij Unilever dan nu het geval is. Het is nu zaak dat die meerwaarde ook zichtbaar wordt voor aandeelhouders, aldus de bank.

ING handhaafde zijn koopadvies op Unilever met een koersdoel van 47 euro. Het aandeel Unilever noteerde donderdag omstreeks 10.15 uur 0,5 procent lager op 44,20 euro, nadat het woensdag als gevolg van zijn verklaring ruim 4 procent aan beurswaarde won.