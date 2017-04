Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Unilever stopt met margarine

49 min geleden

ROTTERDAM (AFN) - Unilever stapt uit de productie van margarine. Dat betekent dat merken als Becel, Blue Band, Bona en Zeeuws Meisje in de etalage gaan. Het is een van de maatregelen die het was- en voedingsmiddelenconcern treft om winstgevender te worden. Daarmee moet ook het rendement voor aandeelhouders worden opgekrikt.