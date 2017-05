Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'Colgate-Palmolive denkt aan verkoop'

37 min geleden

NEW YORK (AFN) - De topman van Colgate-Palmolive zou bereid zijn het bedrijf te verkopen voor 100 dollar per aandeel. Dat lieten bronnen aan de Amerikaanse krant New York Post weten. Bij het door Ian Cook genoemde prijskaartje zou Colgate-Palmolive meer dan 88 miljard dollar, ruim 79 miljard euro, waard zijn.